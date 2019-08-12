Samsung и Xiaomi представили 108 Мп датчик камеры

Новый датчик Samsung разрабатывала в сотрудничестве с Xiaomi, и скорее всего китайская компания будет первой в мире, которая выпустит смартфон с 108 Мп сенсором изображения.

Датчик изображения получил название ISOCELL Bright HMX. В нем использовали уже проверенные технологии, которые используются в 48 Мп и 64 Мп сенсорах.

Размер пикселя в ISOCELL Bright HMX составил 0,8 мкм, а такой же размер используется в 48 Мп и 64 Мп сенсорах, но в 108 Мп датчике оптический формат уже увеличен до 1/1,33 дюйма.

Сенсор получил фирменную технологию Tetracell, которая объединяет по четыре пикселя для большего захвата света, но в этом случае разрешение с 108 Мп падает до 27 Мп.

Производство ISOCELL Bright HMX стартует в августе. Предполагается, что полноценный дебют 108 Мп фотодатчика состоится на смартфоне Xiaomi Mi Mix 4.