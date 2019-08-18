Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев

Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев18.08.2019 01:02
Корейские производители дисплеев намерены остановить производство жидкокристаллических экранов.
Как пишет издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на представителей LG и Samsung, компании из-за больших складских запасов намерены временно остановить линии, где производят различные LCD-панели.
Причина больших запасов связана с высокой конкуренцией, ведь китайские производители матриц сейчас выпускают более дешевую продукцию, которую в основном и покупают производители электроники.
Но если Samsung намерена сократить производство дисплеев на 70%, то вот LG планирует полностью прекратить выпускать экраны на нескольких предприятиях, так как LG во втором финансовом квартале уже понес операционные финансовые потери.
К тому же всю эту ситуацию усугубляют санкции Японии. Правительство этой страны ограничило экспорт в Корею материалов для производства электронных компонентов.
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