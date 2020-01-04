Такие данные приводят аналитики за декабрь 2019 года, сообщая, что компании Samsung и Apple являются самыми популярными на американском рынке смартфонов.

Согласно отчетным данным, Samsung и Apple занимают более 90% рынка смартфонов в США. Самой востребованной моделью смартфона является Apple iPhone 11.

Если рассматривать наиболее востребованную модель от Samsung, то ею оказалась Galaxy S10. Доля смартфонов Google Pixel в продажах разных операторов варьируется от 2 до 4%.

Стоит отметить, что китайские компании выходят на европейский авторынок, действуя довольно агрессивно, при этом многие из них не представлены в США.