Samsung и Apple занимают более 90% рынка смартфонов в США04.01.2020 19:32
Такие данные приводят аналитики за декабрь 2019 года, сообщая, что компании Samsung и Apple являются самыми популярными на американском рынке смартфонов.
Согласно отчетным данным, Samsung и Apple занимают более 90% рынка смартфонов в США. Самой востребованной моделью смартфона является Apple iPhone 11.
Если рассматривать наиболее востребованную модель от Samsung, то ею оказалась Galaxy S10. Доля смартфонов Google Pixel в продажах разных операторов варьируется от 2 до 4%.
Стоит отметить, что китайские компании выходят на европейский авторынок, действуя довольно агрессивно, при этом многие из них не представлены в США.
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