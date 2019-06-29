Samsung хочет выпустить смартфон в стиле Mate X раньше Huawei

Корейские СМИ со ссылкой на поставщиков Samsung сообщили, что компания до сентября может выпустить новый складной смартфон.

Речь ведется не о Samsung Galaxy Fold, продажи которого отложили, а о новой модели, где экран будет наружу, как у Huawei Mate X.

По слухам у нового раскладного аппарата будет 8-дюймовый экран, и в сложенном состоянии он будет огибать корпус.

Скорее всего Samsung хочет опередить Huawei и снова стать пионером в мобильной индустрии.

Напомним, Huawei из-за проблем с сертификацией 5G перенесла выход складного смартфона Mate X на начало осени.

По заявлению источника, имя которого не раскрывается, поставщики уже приступили к производству компонентов нового раскладного смартфона Samsung.