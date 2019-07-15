Samsung готовится к затяжной торговой войне между Японией и Кореей

Samsung готовится к затяжной торговой войне между Японией и Кореей15.07.2019 20:42
После деловой поездки в Японию глава Samsung Electronics Ли Джэён собрал на совещание управляющих подразделений, занимающихся разработкой и производством дисплеев и полупроводников.
По данным СМИ, на совещании обсуждался вопрос торговой войны между Японией и Южной Кореей.
Также глава корейской компании дал поручение создать запасные планы на случай, если Япония введет ограничения на работу с корейской компанией.
Напомним, в начале месяца Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею сырья для производства мобильной техники.
Сейчас Samsung приобретает нужные для производства материалы с США, Китае и Тайване.
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