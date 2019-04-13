Новый смартфон из категории недорогих стал появляться на сайтах регуляторов, что говорит о его скором выходе на рынок и дебюте.

На этот раз аппарат появился в Wi-Fi Alliance, где смартфон уже прошел сертификационные испытания.

Samsung готовится к анонсу бюджетного смартфона Galaxy M40 и благодаря Wi-Fi Alliance стало известно, что модельный номер новинки SM-M405F/DS и он имеет поддержку поддерживает Wi-Fi 802.11 ac, а в качестве операционной системы будет предложен Android 9.0 Pie.

Еще есть данные, что в топовом исполнении этой модели будет диагональ экрана более 6,4 дюйма, а на задней панели расположится тройная камера, но эти данные пока не подтверждены.