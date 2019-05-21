Samsung готовит смартфон с пятикратным оптическим зумом

Samsung готовит смартфон с пятикратным оптическим зумом21.05.2019 22:02
Топовые смартфоны Samsung всегда получали качественные камеры. Конечно их нельзя было назвать лучшими, но они опережали по показателям большинство конкурентов.
В будущих смартфонах Samsung будут камеры с пятикратным зумом. Корейская компания в ближайшее время намерена запустить в производство такие фотомодули.
Напомним, в Galaxy S10+ установлена камера с двойным оптическим зумом, а в каком именно смартфоне будет пятикратный оптический зум пока неизвестно.
Но не исключено, что его представят уже в Galaxy Note10. Также можно предположить, что новая камера появится во флагманской модели линейки Galaxy A.
Модуль камеры с пятикратным зумом получит «перископную» компоновку, а это позволит сделать датчик очень компактным. По некоторым данным его толщина не превысит 5 мм.
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