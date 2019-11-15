Samsung готовит самый доступный смартфон с названием Galaxy A01

Выход нового смартфона ожидается в ближайшее время и он станет не только самым доступным в линейке, но и самым дешевым смартфоном компании.

Впервые упоминание о новом аппарате появилось в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC), где он проходит под модельным номером SM-A015F.

Теперь смартфон появился в базе регулятора Таиланда, где указано его название – Galaxy A01.

Новой модели приписывают 5,7-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 3 000 мАч. Другие подробности пока не раскрывают.