Samsung готовит самый доступный смартфон с названием Galaxy A01

Samsung готовит самый доступный смартфон с названием Galaxy A0115.11.2019 20:41
Выход нового смартфона ожидается в ближайшее время и он станет не только самым доступным в линейке, но и самым дешевым смартфоном компании.
Впервые упоминание о новом аппарате появилось в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC), где он проходит под модельным номером SM-A015F.
Теперь смартфон появился в базе регулятора Таиланда, где указано его название – Galaxy A01.
Новой модели приписывают 5,7-дюймовый экран, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 3 000 мАч. Другие подробности пока не раскрывают.
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