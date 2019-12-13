Samsung готовит очень дешевый смартфон серии Galaxy A

Samsung накануне представила два новых смартфона из линейки Galaxy A, а теперь стало известно, что корейская компания готовит еще одну модель, которая станет самой дешевой в модельном ряду.

Samsung в ведомстве Bluetooth Special Interest Group (SIG) зарегистрировала смартфон с модельным номером SM-A015F. По слухам аппарат поступит в продажу под названием Galaxy A01.

Про этот аппарат информации пока минимум. Известно, что он получит поддержку двух SIM-карт и Bluetooth 4.2.

Источник сообщает, что в смартфоне будет установлен процессор с восемью ядрами, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Батарею в смартфоне установят на 3000 мАч. На задней панели бюджетного аппарата будет установлена двойная камера.