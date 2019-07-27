Samsung готовит ноутбук на процессоре Snapdragon 855

Samsung готовит новый ноутбук с мобильным процессором, который будет работать под управлением операционной системы Windows 10.

В основе ноутбука будет лежать процессор Snapdragon 855 от компании Qualcomm.

Предположительно модель в продажу поступит под названием Galaxy Book S. Недавно на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась модель SM-W767, в которой будет установлен Bluetooth 5.0.

Также недавно в бенчмарке Geekbench была протестирована модель Samsung Galaxy Space с 8-ядерным процессором и 8 ГБ ОЗУ. Эта тестируемая модель работала под управлением Windows 10.

Предполагается, что SM-W767 и Galaxy Space это один и тот же ноутбук. Он может прийти на смену планшету Galaxy Book 2 с каталожным номером SM-W737.

В Galaxy Book 2 установлен Snapdragon 850. Этот аппарат является планшетом, который за счет подсоединяемой клавиатуры может использоваться как ноутбук.