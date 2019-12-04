Samsung готовит к выходу «убийцу» AirPods Pro

Samsung готовит новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением, и это будет ответ корейской компании на недавно представленные AirPods Pro от Apple.

По данным источника, новые наушники получат название Galaxy Buds+, а представят их одновременно с флагманской серией смартфонов Galaxy S11.

Презентация этих аппаратов должна пройти в первом квартале 2020 года, предположительно в феврале.

Источник пишет, что корейские наушники помимо системы активного шумоподавления получат еще 8 ГБ встроенной памяти.

Ее скорее всего можно будет использовать для музыкальных треков. Других подробностей про Galaxy Buds+ пока нет.

Недавно сообщалось, что Apple, Samsung и крупнейшие китайские компании рассматривают возможность комплектовать смартфоны беспроводными наушниками.