Samsung готовит к выходу «убийцу» AirPods Pro

Samsung готовит к выходу «убийцу» AirPods Pro05.12.2019 00:13
Samsung готовит новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением, и это будет ответ корейской компании на недавно представленные AirPods Pro от Apple.
По данным источника, новые наушники получат название Galaxy Buds+, а представят их одновременно с флагманской серией смартфонов Galaxy S11.
Презентация этих аппаратов должна пройти в первом квартале 2020 года, предположительно в феврале.
Источник пишет, что корейские наушники помимо системы активного шумоподавления получат еще 8 ГБ встроенной памяти.
Ее скорее всего можно будет использовать для музыкальных треков. Других подробностей про Galaxy Buds+ пока нет.
Недавно сообщалось, что Apple, Samsung и крупнейшие китайские компании рассматривают возможность комплектовать смартфоны беспроводными наушниками.
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