Samsung готовит к выходу новый смартфон Galaxy Xcover 5

Samsung в последнее время неактивно развивала свою линейку защищенных смартфонов Galaxy Xcover, но в скором времени она представит новую модель Galaxy Xcover 5.

Этот аппарат уже прошел сертификацию в Wi-Fi Alliance, где его зарегистрировали как SM-G398F. Текущая модель Galaxy Xcover в ведомстве обозначается как SM-G389F.

Также Galaxy Xcover 5 был замечен в Geekbench. После тестов смартфона стало известно про его процессор и графический ускоритель.

В Galaxy Xcover 5 корейская компания установит восьмиядерный процессор Exynos 7885 и графический ускоритель Mali-G71 MP2.

Оперативной памяти будет 3 ГБ. В Geekbench будущая новинка тестировалась под управлением ОС Android 9.0 Pie.