Samsung готовит к выходу гибкий телевизор-гармошку

Ближайшие пару лет на рынке телевизоров развернется большая «война», ведь производители осваивают гибкие экраны и они конечно будут применяться не только в смартфонах, но также и телевизорах. LG уже готовит серийную версию телевизора, который скручивается в трубочку. Samsung тоже решила не отставать от своего конкурента и подготовила аналогичное решение вот только экран будет сворачиваться в сторону, как гармошка.

У LG панель опускается вниз, а точнее в короб, в котором размещено все управление панелью.

LetsGoDigital показала новый патент гибкого телевизора от Samsung, который оказался очень практичным, так как экран сворачивается в бок.

В сложенном состоянии такую панель без труда можно переносить и устанавливать практически в любом месте.

Не исключается, что корейский производитель в январе на CES 2019 публично покажет свое новое решение.