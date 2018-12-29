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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

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В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

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Samsung готовит к выходу гибкий телевизор-гармошку

29.12.2018 11:51

Ближайшие пару лет на рынке телевизоров развернется большая «война», ведь производители осваивают гибкие экраны и они конечно будут применяться не только в смартфонах, но также и телевизорах. LG уже готовит серийную версию телевизора, который скручивается в трубочку. Samsung тоже решила не отставать от своего конкурента и подготовила аналогичное решение вот только экран будет сворачиваться в сторону, как гармошка.

У LG панель опускается вниз, а точнее в короб, в котором размещено все управление панелью.

LetsGoDigital показала новый патент гибкого телевизора от Samsung, который оказался очень практичным, так как экран сворачивается в бок.

В сложенном состоянии такую панель без труда можно переносить и устанавливать практически в любом месте.

Не исключается, что корейский производитель в январе на CES 2019 публично покажет свое новое решение.

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