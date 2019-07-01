Samsung готовит еще один защищенный смартфон Galaxy Xcover FieldPro

Samsung недавно представила защищенный смартфон Galaxy XCover 4s, а это первый смартфон компании данного класса за долгое время.

Но судя по последним данным, корейская компания готовится выпустить еще одну модель, которая способна выдержать экстремальные условия.

Samsung зарегистрировал торговую марку Galaxy Xcover FieldPro. Предположительно это будет смартфон, который способен будет выдержать падения, воду и высокую температуру.

Конечно точно утверждать нельзя, что это будет именно смартфон, но некоторые эксперты высказали предположение, что Xcover FieldPro придет на смену давно забытой линейке смартфонов Active.