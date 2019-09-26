Samsung готовит более доступную версию Galaxy Note 10

Инсайдерам удалось выяснить, что корейская компания ведет разработку новой версии флагмана Galaxy Note 10.

Новинкой окажется более доступный вариант смартфона, который проходит под модельным номером SM-N770F.

К сожалению никаких подробностей о том, какие характеристики получит смартфон, не приводят.

При этом, если верить инсайдерской информации, новая модель в линейке Galaxy Note 10 будет относиться к среднебюджетному сегменту.

Насколько эта информация правдива покажет время. Между тем, Galaxy Note10 на рынке предлагается по цене от 76 990 рублей.

Недавно также стало известно, что у складного смартфона также появится новая более доступная версия.