Samsung готовит более доступную версию Galaxy Note 10

Samsung готовит более доступную версию Galaxy Note 1026.09.2019 21:52
Инсайдерам удалось выяснить, что корейская компания ведет разработку новой версии флагмана Galaxy Note 10.
Новинкой окажется более доступный вариант смартфона, который проходит под модельным номером SM-N770F.
К сожалению никаких подробностей о том, какие характеристики получит смартфон, не приводят.
При этом, если верить инсайдерской информации, новая модель в линейке Galaxy Note 10 будет относиться к среднебюджетному сегменту.
Насколько эта информация правдива покажет время. Между тем, Galaxy Note10 на рынке предлагается по цене от 76 990 рублей.
Недавно также стало известно, что у складного смартфона также появится новая более доступная версия.
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