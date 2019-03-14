Samsung готовит безрамочный смартфон с селфи-камерой

Главной задачей перед компанией Samsung стоит выпуск безрамочных смартфонов с камерой для селфи без потери качества.

При этом ранее представитель компании говорил, что в ближайшие годы полностью безрамочными смартфон сделать не удастся, а вот прятать фронтальную камеру под экран без использования каких-либо вырезов это задача куда легче.

Все этом можно реализовать с одним из типов экранов, представленных ранее компанией с названием Infinity-O.

Какой аппарат от Samsung получит такое решение пока не сообщается, также как и не называют сроки его выхода.