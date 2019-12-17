Samsung Galaxy S9 и Galaxy Fold получили поддержку игр для ПК

Samsung в 2019 году запустила свой игровой сервис PlayGalaxy Link. На старте он был доступен только для флагманских моделей смартфонов, а теперь список устройств расширен.

Через PlayGalaxy Link пользователи могут играть в игры для ПК на смартфоне, но для этого саму игру нужно запустить на компьютере.

Изначально использовать PlayGalaxy Link могли владельцы Galaxy Note 10 и Note10+, а в ноябре список дополнили смартфонами Galaxy S10. Теперь сервисом смогут пользоваться и владельцы Galaxy S9, Note9, A90 и Galaxy Fold.

Для этого нужно на смартфоне иметь самую последнюю версию PlayGalaxy Link. Она уже распространяется в разных странах и скоро появится во всех поддерживаемых регионах.

Напомним, сервис работает в РФ, США, Южной Корее, Канаде, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах и Сингапуре.