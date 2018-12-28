Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge могут обновить до Android 9.0 Pie

Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge могут обновить до Android 9.0 Pie28.12.2018 18:16
Недавно стало известно, какие смартфоны компании Samsung будут обновлены до нового Android.
В 2019 году корейский производитель намерен выпустить Android 9 Pie для 24 моделей. С полным списком можно ознакомится на нашем сайте.
При этом в нем нет Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, что кончено расстроило владельцев этих моделей.
Но последние данные указывают, что корейская компания всё-таки готовит для Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge прошивку на Android 9.0 Pie.
Об этом стало известно из тестов смартфонов в Geekbench. Пока неизвестно, когда обновление будет доступно для старых флагманов.
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