Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge могут обновить до Android 9.0 Pie

Недавно стало известно, какие смартфоны компании Samsung будут обновлены до нового Android.

В 2019 году корейский производитель намерен выпустить Android 9 Pie для 24 моделей. С полным списком можно ознакомится на нашем сайте.

При этом в нем нет Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, что кончено расстроило владельцев этих моделей.

Но последние данные указывают, что корейская компания всё-таки готовит для Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge прошивку на Android 9.0 Pie.

Об этом стало известно из тестов смартфонов в Geekbench. Пока неизвестно, когда обновление будет доступно для старых флагманов.