Samsung Galaxy S12 без рамок показали на рендере

Samsung Galaxy S12 без рамок показали на рендере13.07.2019 23:42
Рендерное изображение с предполагаемой внешностью смартфона показал инсайдер под ником Ice Universe.
Он распространил рендер в Twitter, на котором показал Samsung Galaxy S12.
Этот смартфон по мнению Ice Universe не будет иметь рамок, а значит фронтальная камера может быть как подэкранная, так и просто выдвижная.
Впрочем, пока говорить о дизайне аппарата рано, ведь тенденции на рынке меняются, также как и технологии не стоят на месте.
Тем более что компания Samsung, как и ряд других производителей регулярно патентуют разные новые дизайны и технологии.
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