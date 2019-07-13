Samsung Galaxy S12 без рамок показали на рендере

Рендерное изображение с предполагаемой внешностью смартфона показал инсайдер под ником Ice Universe.

Он распространил рендер в Twitter, на котором показал Samsung Galaxy S12.

Этот смартфон по мнению Ice Universe не будет иметь рамок, а значит фронтальная камера может быть как подэкранная, так и просто выдвижная.

Впрочем, пока говорить о дизайне аппарата рано, ведь тенденции на рынке меняются, также как и технологии не стоят на месте.

Тем более что компания Samsung, как и ряд других производителей регулярно патентуют разные новые дизайны и технологии.