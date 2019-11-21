Samsung Galaxy S11 сможет включать кадровую частоту экрана до 120 Гц

Упоминание об этом обнаружили в китайской версии прошивки.

О новых возможностях смартфона Samsung Galaxy S11, который дебютирует в начале следующего года, рассказал инсайдер Ice Universe.

Ранее в оболочке One UI 2 обнаружили переключатель режимов 60 и 120 Гц.

Как рассказал инсайдер, в настройках будет три режима, где один предлагает использовать кадровую частоту 60 Гц, второй – 120 Гц, а третий автоматический, в котором система сама будет подстраиваться под сценарии.