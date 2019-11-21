Samsung Galaxy S11 сможет включать кадровую частоту экрана до 120 Гц

Samsung Galaxy S11 сможет включать кадровую частоту экрана до 120 Гц21.11.2019 19:48
Упоминание об этом обнаружили в китайской версии прошивки.
О новых возможностях смартфона Samsung Galaxy S11, который дебютирует в начале следующего года, рассказал инсайдер Ice Universe.
Ранее в оболочке One UI 2 обнаружили переключатель режимов 60 и 120 Гц.
Как рассказал инсайдер, в настройках будет три режима, где один предлагает использовать кадровую частоту 60 Гц, второй – 120 Гц, а третий автоматический, в котором система сама будет подстраиваться под сценарии.
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