Samsung Galaxy S11 с L-образной квадро-камерой показан на фото

Samsung Galaxy S11 с L-образной квадро-камерой показан на фото09.12.2019 19:19
Новые флагманы компании Samsung будут представлены в феврале и о них уже кое-что известно, а вот «живые» фотографии в Сети появились впервые.
Впрочем, качество снимков, распространенных инсайдером Ice Universe, очень низкое и достаточно сложно понять, какой смартфон на них запечатлен.
Инсайдер сообщает, что аппарат находится в специальном чехле, но несмотря на это можно заметить L-образную квадро-камеру, расположенную в прямоугольном модуле.
Samsung Galaxy S11, как сообщалось ранее, будет оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновление 120 Гц.
В основной камере аппарата будет 108 Мп модуль, а работать он будет под управлением топового процессора Exynos или Qualcomm в зависимости от рынка.
Galaxy S11 in a leakproof case. pic.twitter.com/LVmhQRl69f
— Ice universe (@UniverseIce) 9 декабря 2019 г.
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