Samsung Galaxy S11 с L-образной квадро-камерой показан на фото

Новые флагманы компании Samsung будут представлены в феврале и о них уже кое-что известно, а вот «живые» фотографии в Сети появились впервые.

Впрочем, качество снимков, распространенных инсайдером Ice Universe, очень низкое и достаточно сложно понять, какой смартфон на них запечатлен.

Инсайдер сообщает, что аппарат находится в специальном чехле, но несмотря на это можно заметить L-образную квадро-камеру, расположенную в прямоугольном модуле.

Samsung Galaxy S11, как сообщалось ранее, будет оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновление 120 Гц.

В основной камере аппарата будет 108 Мп модуль, а работать он будет под управлением топового процессора Exynos или Qualcomm в зависимости от рынка.