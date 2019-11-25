Samsung Galaxy S11 с 12 ГБ ОЗУ протестировали в Geekbench

Samsung в бенчмарке Geekbench 5 протестировала смартфон с каталожным номером SM-G986B. Этот аппарат в однопоточном режиме набрал 427 баллов, а в многопоточном — 2326 баллов.

Компания тестировала смартфон Galaxy S11 с процессором Exynos 9830 и 12 ГБ оперативной памяти, но даже такой объем ОЗУ не позволил смартфону показать впечатляющие результаты.

К примеру, смартфоны на процессоре Snapdragon 855 в Geekbench 5 набирают больше баллов.

В тестировании приняла участие версия смартфона с 5G, и скорее всего 12 ГБ ОЗУ будет только в такой версии, тогда как Galaxy S11 с LTE скорее всего не получит увеличенный объем памяти.

Напомним, что презентация нового поколения флагманов состоится через пару месяцев. Этим аппаратам приписывают революционную камеру.