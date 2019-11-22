Samsung Galaxy S11 получит пятикратный оптический зум

Samsung Galaxy S11 получит пятикратный оптический зум22.11.2019 14:42
До презентации Samsung Galaxy S11 еще достаточно далеко, так как флагман должен дебютировать в феврале 2020 года, и как неоднократно сообщалось, в смартфоне будет революционная камера.
Новые данные про камеру указывают на то, что она получит пятикратный оптический зум и оптическую стабилизацию. Сейчас в смартфонах от Samsung устанавливается двухкратный зум.
Новые патенты описывают в Galaxy S11 модуль-перископом, а такое решение уже используется в смартфонах Huawei P30 Pro и Oppo Reno 10x zoom.
Помимо этого, смартфону приписывают 108 Мп основную камеру и отдельный датчик спектрометра, которые раскроет новые возможности смартфона.
Samsung Galaxy S11 получит обычный экран и возможность снимать 8К видео
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