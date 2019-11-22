Samsung Galaxy S11 получит пятикратный оптический зум

До презентации Samsung Galaxy S11 еще достаточно далеко, так как флагман должен дебютировать в феврале 2020 года, и как неоднократно сообщалось, в смартфоне будет революционная камера.

Новые данные про камеру указывают на то, что она получит пятикратный оптический зум и оптическую стабилизацию. Сейчас в смартфонах от Samsung устанавливается двухкратный зум.

Новые патенты описывают в Galaxy S11 модуль-перископом, а такое решение уже используется в смартфонах Huawei P30 Pro и Oppo Reno 10x zoom.

Помимо этого, смартфону приписывают 108 Мп основную камеру и отдельный датчик спектрометра, которые раскроет новые возможности смартфона.