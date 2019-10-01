Samsung Galaxy S11 получит особенную камеру

Сетевой информатор Ice universe уже раскрывал некоторую информацию про Samsung Galaxy S11.

Ранее он писал, что устройстве будет процессор Snapdragon 865 с 5G модемом и подэкранная камера.

Теперь инсайдер пишет, что смартфон может не получить 108 модуль камеры, но снимать она будет даже лучше, чем разрешение 108 Мп.

Скорее всего таких показателей компания добьется за счет программной обработки.

Ранее еще сообщалось, что в смартфоне будет устанавливаться дисплей с частотой обновления 90 или 120 Гц.

Приписывают Galaxy S11 еще пятикратный оптический зум и более быстрый подэкранный сканер отпечатка пальца.