Samsung Galaxy S11 получит обычный экран и возможность снимать 8К видео

Новому флагману от Samsung многие инсайдеры приписывают революционную камеру, но чем она будет выделяться на фоне других до этого достоверно никто не знал.

Презентация Samsung Galaxy S11 должна пройти в феврале 2020 года.

В третьей бета-версии прошивки One UI 2.0 нашли подтверждение того, что аппарат оснастят 108 Мп основной камерой.

Также стало известно, что аппарат сможет снимать 8К видео. Об этом стало известно после изучения кода четвертой бета-версии прошивки One UI 2.0 и приложения Samsung Camera.

В один день с данными про камеру инсайдер под ником Ice Universe рассказал, что в Galaxy S11 будет установлен обычный экран, но с очень тонкими рамками.

Ожидать «экрана-водопада» как у Huawei Mate 30 Pro в корейском флагмане не стоит.

Samsung Galaxy S11 по традиции должен выйти с процессорами Exynos и Snapdragon.