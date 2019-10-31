Samsung Galaxy S11 получит камеру ISOCELL Motion

Samsung Galaxy S11 получит камеру ISOCELL Motion31.10.2019 20:58
Корейский производитель на днях зарегистрировал новый товарный знак ISOCELL Motion.
Под таким именем будет производиться датчик камеры, который скорее всего уже можно будет увидеть в будущих флагманских смартфонах Samsung.
Предположительно ISOCELL Motion будет распознавать жесты, так как датчик относится к устройствам динамического зрения.
То есть он способен работать для определения глубины сцены, обнаружения объектов и распознавания движения.
Предположительно, ISOCELL Motion будет устанавливаться в Samsung Galaxy S11.
Ранее инсайдер сообщал, что будущий флагман Samsung получит инновационную камеру, но чем она будет выделяться на фоне конкурентов не сообщалось.
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