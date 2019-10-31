Samsung Galaxy S11 получит камеру ISOCELL Motion

Корейский производитель на днях зарегистрировал новый товарный знак ISOCELL Motion.

Под таким именем будет производиться датчик камеры, который скорее всего уже можно будет увидеть в будущих флагманских смартфонах Samsung.

Предположительно ISOCELL Motion будет распознавать жесты, так как датчик относится к устройствам динамического зрения.

То есть он способен работать для определения глубины сцены, обнаружения объектов и распознавания движения.

Предположительно, ISOCELL Motion будет устанавливаться в Samsung Galaxy S11.

Ранее инсайдер сообщал, что будущий флагман Samsung получит инновационную камеру, но чем она будет выделяться на фоне конкурентов не сообщалось.