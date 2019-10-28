В Сети все чаще появляются подробности о новом поколении флагманских смартфонов компании Samsung.

На этот раз инсайдеры рассказали, на каких процессорах будут работать Samsung Galaxy S11. По заявлению источника, Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990.

Основой так полагать стали данные из кода бета-версии прошивки One UI 2.0 для Galaxy S10.

В нем нашли упоминание о процессорах для смартфона, которые официально еще не представлены. Речь идет о чипах Exynos 9830 и Snapdragon 865.

При этом топовый процессор Exynos 990 появится в топовой версии смартфона линейки Galaxy А. В нем будет Exynos 990 с модемом Exynos Modem 5123.

Еще в прошивке обнаружили упоминание о трех моделях Galaxy S11 — SM-G981U, SM-G986U и SM-G988U.