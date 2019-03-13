Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг самых мощных смартфонов

Специалисты AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых производительных смартфонов в мире по итогам февраля.

В новый список мощных смартфонов вошел единственный смартфон с процессором Snapdragon 855, а с таким чипом оказался Samsung Galaxy S10+, который и возглавил рейтинг самых мощных смартфонов.

В прошлом месяце в данном ТОПе лидером был Huawei Mate 20 с процессором Kirin 980. Samsung Galaxy S10+ в бенчмарке заработал 332 850 баллов.

На втором месте расположился Honor V20, а третий результат показал Huawei Mate 20. На четвёртом месте оказался Honor Magic 2.

Последние три модели работают на процессоре Kirin 980. Оставшиеся модели в десятке лучших работают на прошлогоднем чипе Snapdragon 845 и это Xiaomi Mi MX 2S, OnePlus 6, Asus ROG Phone, Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3.