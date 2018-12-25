Samsung Galaxy S10+ сравнили с Huawei Mate 20 Pro и iPhone X

Samsung Galaxy S10+ сравнили с Huawei Mate 20 Pro и iPhone X25.12.2018 18:30
Авторитетный инсайдер распространил новые интересные фотографии, на которых можно посмотреть, как будет отличаться новый флагманский Samsung Galaxy S10+ от таких смартфонов как iPhone X и Huawei Mate 20 Pro.
По слова инсайдера, от проверенного источника он получил фото защитного стекла для нового смартфона Samsung Galaxy S10+.
Судя по этим фотографиям, новая модель действительно получит камеру для селфи с двумя модулями, которая будет располагаться в отверстии, сделанном в самом экране.
Отдельно можно отметить «подбородок», который немного уже, чем у Huawei Mate 20 Pro, но при этом шире, чем у iPhone X.
Напомним, что презентация новых Samsung Galaxy S10 должна состояться на мероприятии в феврале.
Уже известно, что флагманская линейка будет представлена четырьмя моделями, в числе которых вариант с 5G и «бюджетная» версия.
Стали известны названия трех смартфонов линейки Samsung Galaxy S10
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