Samsung Galaxy S10+ сравнили с Huawei Mate 20 Pro и iPhone X

Авторитетный инсайдер распространил новые интересные фотографии, на которых можно посмотреть, как будет отличаться новый флагманский Samsung Galaxy S10+ от таких смартфонов как iPhone X и Huawei Mate 20 Pro.

По слова инсайдера, от проверенного источника он получил фото защитного стекла для нового смартфона Samsung Galaxy S10+.

Судя по этим фотографиям, новая модель действительно получит камеру для селфи с двумя модулями, которая будет располагаться в отверстии, сделанном в самом экране.

Отдельно можно отметить «подбородок», который немного уже, чем у Huawei Mate 20 Pro, но при этом шире, чем у iPhone X.

Напомним, что презентация новых Samsung Galaxy S10 должна состояться на мероприятии в феврале.

Уже известно, что флагманская линейка будет представлена четырьмя моделями, в числе которых вариант с 5G и «бюджетная» версия.