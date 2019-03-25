Samsung Galaxy S10 с Exynos 9820 создал пользователям новые проблемы

Samsung Galaxy S10 с Exynos 9820 создал пользователям новые проблемы25.03.2019 17:58
Флагманские смартфоны Samsung с процессором Exynos никогда не могли показать хорошее время автономности.
Для сравнения Galaxy S10 с Exynos 9820 уступают по производительности Galaxy S10 с Snapdragon 855. К тому же последний в тестах показал, что способен проработать на флагманском смартфоне на час дольше.
Теперь в Galaxy S10 с Exynos 9820 обнаружили баг очень быстро разряжающий батарею смартфона.
Как оказалось после интернет звонка через мессенджер WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и другие популярные приложения процессор начинает работать на высокой частоте.
Пользователи пока нашли только один способ, как сбросить завышенную частоту процессора — перезагрузить смартфон.
В Samsung пока никак не комментируют наблюдения пользователей Galaxy S10 с Exynos 9820, но скорее всего в компании уже начали разбираться, по какой причине возникает высокая нагрузка на процессор.
Ранее в смартфоне была обнаружена ошибка в работе датчика приближения.
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