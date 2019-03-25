Samsung Galaxy S10 с Exynos 9820 создал пользователям новые проблемы

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25 апреля : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Samsung Galaxy S10 с Exynos 9820 создал пользователям новые проблемы

25.03.2019 17:58

Флагманские смартфоны Samsung с процессором Exynos никогда не могли показать хорошее время автономности.

Для сравнения Galaxy S10 с Exynos 9820 уступают по производительности Galaxy S10 с Snapdragon 855. К тому же последний в тестах показал, что способен проработать на флагманском смартфоне на час дольше.

Теперь в Galaxy S10 с Exynos 9820 обнаружили баг очень быстро разряжающий батарею смартфона.

Как оказалось после интернет звонка через мессенджер WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и другие популярные приложения процессор начинает работать на высокой частоте.

Пользователи пока нашли только один способ, как сбросить завышенную частоту процессора —  перезагрузить смартфон.

В Samsung пока никак не комментируют наблюдения пользователей Galaxy S10 с Exynos 9820, но скорее всего в компании уже начали разбираться, по какой причине возникает высокая нагрузка на процессор.

Ранее в смартфоне была обнаружена ошибка в работе датчика приближения.

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