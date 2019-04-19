Samsung Galaxy S10 получил обновление со специальным режимом ночной съёмки

Неделю назад инсайдеры сообщали, что Samsung для флагманского смартфона готовит специальный ночной режим для камеры.

Сейчас Samsung начала распространять обновление прошивки Galaxy S10, в котором есть не только обновление программного обеспечения для камеры, но также апрельское обновление безопасности.

Первыми обновление прошивки смартфона стали получать пользователи из Швейцарии, а на днях его должны начать распространять и в других странах.

Ранее Samsung критиковали за то, что она не создала аналог ночного режима в смартфонах Google и Huawei.

В камере Galaxy S10 сейчас есть режим Bright Night, который не способен делать качественные снимки в темное время суток, к тому же его невозможно выключить, чтобы настроить параметры камеры вручную.