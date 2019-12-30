Распространенные в сети изображения взяли из руководства пользователей.

Так, Samsung Galaxy S10 Lite засветился на официальных изображениях, распространенных в Сети.

На картинках можно заметить ключевые особенности девайса и расположение камер.

В целом изображения подтверждают ранее распространенную информацию о наличии одинарной селфи-камеры, расположенной в отверстии экрана, а также встроенном сканере отпечатков пальцев в экран.

Основная камера недорого флагмана располагается в левом верхнем углу на задней панели и имеет три модуля, а также светодиодную вспышку.

Ожидается, что дебют Samsung Galaxy S10 Lite состоится на следующей неделе.