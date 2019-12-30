Samsung Galaxy S10 Lite засветился на официальных изображениях30.12.2019 17:53
Распространенные в сети изображения взяли из руководства пользователей.
Так, Samsung Galaxy S10 Lite засветился на официальных изображениях, распространенных в Сети.
На картинках можно заметить ключевые особенности девайса и расположение камер.
В целом изображения подтверждают ранее распространенную информацию о наличии одинарной селфи-камеры, расположенной в отверстии экрана, а также встроенном сканере отпечатков пальцев в экран.
Основная камера недорого флагмана располагается в левом верхнем углу на задней панели и имеет три модуля, а также светодиодную вспышку.
Ожидается, что дебют Samsung Galaxy S10 Lite состоится на следующей неделе.
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