Новый смартфон, как выяснилось, получит мощный процессор и десятую версию «Андроида».

Samsung Galaxy S10 Lite с Android 10 протестировали в Geekbench. Тестовым был аппарат, оснащенный процессором Snapdragon 855 под модельным номером SM-G770F.

В том время как в Galaxy S10e установлено 6 ГБ оперативной памяти, модель Samsung Galaxy S10 Lite имеет 8 ГБ ОЗУ.

Что касается результатов теста, то по новой системе тестов Geekbench 5 в одноядерном тесте модель заработала 742 балла, а в многоядерном – 2 604 балла.