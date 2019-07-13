Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей

Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей13.07.2019 23:48
Многие пользователи опасаются, что перегрев устройства может в итоге привести к тому, что он взорвется.
Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи. Похоже, что такая же проблема может произойти и с Samsung Galaxy S10 5G.
Сразу несколько пользователей пожаловались, что при работе со смартфоном наблюдается его сильный нагрев.
Причем он нагревается до такой степени, что держать его в руках не получается, а некоторые даже заявляют о запахе гари.
На текущий момент неизвестно, носит ли эта проблема массовый характер. Прояснить ситуацию должны представители компании, но пока официальных заявлений по этому поводу не поступало.
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