Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей

Многие пользователи опасаются, что перегрев устройства может в итоге привести к тому, что он взорвется.

Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи. Похоже, что такая же проблема может произойти и с Samsung Galaxy S10 5G.

Сразу несколько пользователей пожаловались, что при работе со смартфоном наблюдается его сильный нагрев.

Причем он нагревается до такой степени, что держать его в руках не получается, а некоторые даже заявляют о запахе гари.

На текущий момент неизвестно, носит ли эта проблема массовый характер. Прояснить ситуацию должны представители компании, но пока официальных заявлений по этому поводу не поступало.