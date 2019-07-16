Samsung Galaxy Note10 с Exynos 9825 протестировали в Geekbench

Samsung Galaxy Note10 будет представлен на специальном мероприятии 7 августа, но уже сейчас известна его производительность с процессором Exynos 9825.

В Geekbench был протестирован новый смартфон с каталожным номером SM-N970F.

Этот аппарат оснащен процессором Exynos 9825 и 8 ГБ оперативной памяти.

Предположительно 8 ГБ в Galaxy Note10 будет в самой младшей версии. В качестве ОС в смартфоне использовалась Android 9.0 Pie.



В однопоточном режиме тестируемый смартфон набрал 4495 баллов, а в многопоточном 10 223 балла.

Для сравнения Samsung Galaxy S10+ на чипе Exynos 9820 в Geekbench набирает в однопоточном 4357 баллов и 10045 баллов в многопоточном.