Samsung Galaxy Note10 получит наушники от AKG с разъёмом USB-C

Samsung для своего фаблета со стилусом подготовил наушники с разъёмом USB-C.

Новое поколение Galaxy Note лишится стандартного 3,5 мм разъёма для наушников, а вместо него пользователям придется пользоваться универсальным USB-C.

В связи с этим AKG для смартфона разработала новые наушники с USB-C. На опубликованных изображениях видно, что новые проводные наушники внешне ничем не отличаются от предыдущих комплектных.

Скорее всего в версии USB-C качество звука ничем не будет отличаться от решения со стандартным разъёмом. Наушники AKG будет выпущены в белом и черном цвете.