Samsung Galaxy Note10 получит наушники от AKG с разъёмом USB-C

Samsung Galaxy Note10 получит наушники от AKG с разъёмом USB-C27.07.2019 20:48
Samsung для своего фаблета со стилусом подготовил наушники с разъёмом USB-C.
Новое поколение Galaxy Note лишится стандартного 3,5 мм разъёма для наушников, а вместо него пользователям придется пользоваться универсальным USB-C.
В связи с этим AKG для смартфона разработала новые наушники с USB-C. На опубликованных изображениях видно, что новые проводные наушники внешне ничем не отличаются от предыдущих комплектных.
Скорее всего в версии USB-C качество звука ничем не будет отличаться от решения со стандартным разъёмом. Наушники AKG будет выпущены в белом и черном цвете.
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