Samsung Galaxy Note10 получил стабильную версию Android 10 с OneUI 2.0

Samsung Galaxy Note10 получил стабильную версию Android 10 с OneUI 2.013.12.2019 23:07
Samsung выпускает новый «Андроид» на смартфоны среднего уровня быстрее, чем на флагманы. Недавно Galaxy M20 и M30 начали получать стабильную версию ОС Android 10.
Теперь стабильная версия Android 10 появилась на флагманский Galaxy Note10.
Пользователи начали писать в социальных сетях, что им «по воздуху» пришло обновление до актуальной операционной системы.
Пока его получают только жители Германии, и те, кто участвовал в бета-тестировании Android 10 с оболочкой OneUI 2.0.
Новая прошивка помимо Android 10 еще содержит декабрьский патч безопасности.
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