Samsung Galaxy Note10 получил стабильную версию Android 10 с OneUI 2.0

Samsung выпускает новый «Андроид» на смартфоны среднего уровня быстрее, чем на флагманы. Недавно Galaxy M20 и M30 начали получать стабильную версию ОС Android 10.

Теперь стабильная версия Android 10 появилась на флагманский Galaxy Note10.

Пользователи начали писать в социальных сетях, что им «по воздуху» пришло обновление до актуальной операционной системы.

Пока его получают только жители Германии, и те, кто участвовал в бета-тестировании Android 10 с оболочкой OneUI 2.0.

Новая прошивка помимо Android 10 еще содержит декабрьский патч безопасности.