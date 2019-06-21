Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro представили на новых рендерах

Регулярно в сети появляются новые подробности о готовящихся новинках и одним из них являются Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro.



Этот планшетофон будет представлен уже через месяц, а пока его представляют на рендерных изображениях, подготовленных независимыми дизайнерами на основе последних слухов.

В этот раз показали Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro, в том числе и в зашитых чехлах. Уже известно, что габариты Samsung Galaxy Note10 будут следующими: 162,6 x 77,4 x 7,9 мм.

Экран в модели будет типа Infinity O, который предполагает вырез в экране под селфи-камеру по центру лицевой панели.

Диагональ экрана Dynamic AMOLED составит 6,3 дюйма. На задней панели расположится тройная основная камера, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Работать планшетофон будет на топовом процессоре и получит версию с 12 ГБ оперативной памяти.