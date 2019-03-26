Samsung Galaxy Note Fan Edition неожиданно получил обновление до Android 9.0 Pie

Флагманский смартфон Samsung в 2016 году принес компании огромные убытки. В частности, речь идет о Galaxy Note7, который у пользователей возгорался во время зарядки.

В итоге компания отозвала с продажи модель и компенсировала пользователям средства за покупку смартфона.

Годом позже на базе неудачного Note7 был выпущен Galaxy Note Fan Edition (Note FE). Он вышел ограниченным тиражом и продавался не во всех странах.

Сегодня эта модель смартфона получила обновление до актуальной версии Android. Пользователи редкого смартфона получили Android 9.0 Pie с новой оболочкой One UI.

Напомним, в новой версии прошивки полностью новый интерфейс, изменены звуки, переработана система управления и выполнен ряд улучшений направленных на производительность.