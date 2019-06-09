Samsung Galaxy Note 10 получит поддержку 45-ваттной быстрой зарядки

Презентация Samsung Galaxy Note 10 должна пройти 10 августа, а в конце этого же месяца смартфон поступит в продажу.

Информации про Galaxy Note 10 известно уже много. Так, будет представлено две версии фаблета — одна с 5G, а другая с 4G, причем эти аппараты будут отличиться не только модемом, но также размерами экранов и количеством камер.

Также сообщалось, что стилус в Galaxy Note 10 получит новые функции, а сам смартфон можно будет подключать к телевизорам и мониторам беспроводным способом.

По данным индийского инсайдера, в Galaxy Note 10 будет еще поддержка 45-ваттной быстрой зарядки, но ее для смартфона нужно будет покупать отдельно, так как в комплекте со смартфоном будет 25-ваттная зарядка.

Насколько быстрее более мощный блок питания будет заряжать батарею пока неизвестно, но не исключено, что разницы большой не будет.

К примеру, Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro поддерживают 27-ваттную зарядку, но она ненамного быстрее заряжает смартфоны, чем комплектный 18 Вт блок.