Samsung Galaxy Note 10 Lite с Exynos 9810 протестировали в Geekbench

Samsung Galaxy Note 10 Lite с Exynos 9810 протестировали в Geekbench28.11.2019 21:11
Новый Samsung Galaxy Note 10 Lite, как ожидается, будет представлен уже скоро.
Недавно Samsung Galaxy Note 10 Lite протестировали в Geekbench. Аппарат проходит под модельным номером SM-N770F и будет оснащен прошлогодним процессором и стилусом.
Работать смартфон будет под управлением Android 10, а оперативной памяти в нем будет 6 ГБ. Процессор указан Exynos 9810.
В одноядерном тесте устройство заработало 667 баллов, а в многоядерном – 2 030 баллов.
Исходя из названия, в котором присутствует F, можно предположить, что аппарат будет продаваться во многих странах.
Также известно, что Samsung Galaxy Note 10 Lite получит Bluetooth-стилус в комплекте.
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