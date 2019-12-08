Вероятно уже многие знают, что компания Samsung скоро представит удешевленные версии своих флагманов.

Одной из них станет Samsung Galaxy Note 10 Lite, который пока известен под модельным номером EB-BN770ABY и на некоторых рынках будет предлагаться как Galaxy A81.

В базе регулятора в Южной Корее уже появилась информация о емкости аккумулятора смартфона.

В то время как Galaxy Note 10+ имеет батарею на 4 300 мАч, у его удешевленного варианта АКБ будет установлена 4 500 мАч.

То есть Samsung Galaxy Note 10 Lite превзойдет по автономности Note 10+. Сообщается, что батарея получит быструю зарядку на 45 Вт.