Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым

Samsung изначально заявила, что в ее новых смартфонах Galaxy Note10 и Note10+ используется стальная рамка, но как оказалось эта ошибка и в аппарате она оказалась выполнена из алюминия. В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку. Позже в компании признали, что это ошибка, и исправили ее на сайте.

Теперь упоминается металлическая рамка. Рекламный ролик тоже переопубликовали и теперь в нем вообще нет упоминания о материале используемом в рамке новинок.

Напомним, Galaxy Note10 и Note10+ в России будет стоит от 76 990 рублей и 89 990 рублей и соответственно. В продаже они появятся 23 августа.