Samsung Galaxy Note 10+ 5G признан лучшим камерофоном специалистами DxOMark

В рейтинге DxOMark теперь лидером является Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Этот смартфон еще не поступил на прилавки магазинов, но его уже камеру еже протестировали независимые специалисты.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G сместил на второе место Huawei P30 Pro с его 112 баллами, впрочем корейская новинка ненамного обогнала прошлого лидера — всего на 1 балл.

Сейчас тройка лучших камерофонов выглядит следующим образом: Galaxy Note 10+ 5G, Huawei P30 Pro и Galaxy S10 5G. Причем у аппаратов на втором и третьем месте количество баллов одинаковое.

В режиме фото новый лидер набрал 118 баллов, а за видеосьемку ему присвоили 101 балл. Фронтальная камера в новинке заслужила 99 баллов.