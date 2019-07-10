Samsung Galaxy M60 появился на видео до официального анонса

Настоящее это видео или нет утверждать не станем, так как подтверждений этому нет.



Тем не менее, источник утверждает, что на видео представлен именно новый смартфон Samsung Galaxy M60.

Его официальная дата анонса пока неизвестна, но некоторые подробности источник приводит.

Так, Samsung Galaxy M60 получит большой экран, сканер отпечатков пальцев, который расположится на задней панели, а также двойную основную камеру.

Для нее предложат 48-мегапиксельный датчик Sony IMX 586 и модуль на 16 Мп. Фронтальная камера будет располагаться в каплевидном вырезе, но ее разрешение пока неизвестно.