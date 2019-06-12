Samsung Galaxy J7 (2017) начал получать обновление ОС Android 9 Pie с One UI 1.1

Samsung на прошлой неделе обновила Samsung Galaxy J7 Pro (2017) до актуальной версии Android. Вместе с обновлением ОС пользователи аппарата получили оболочку интерфейса One UI 1.1.

Теперь очередь обновления дошла до Samsung Galaxy J7 (2017). Корейская компания для этого смартфона начала распространять новую версию ОС Android 9 Pie с One UI 1.1.

В обновлении включена и майская заплатка системы безопасности «Андроида».

Скачать новую прошивку Samsung Galaxy J7 (2017) можно по воздуху и первыми ее начали получать жители Испании.

Если в обновлении не будет критических ошибок, то скоро она станет доступна для пользователей других стран.