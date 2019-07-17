Samsung Galaxy Fold 2 с гибким экраном появится в 2020 году

Первая версия гибкого смартфона, как ожидается, поступит в продажу до конца лета, хотя точные сроки пока не объявлены.

Но уже достоверно известно, что в компании готовят Samsung Galaxy Fold 2 с гибким экраном и он появится уже в 2020 году.

При этом это будет устройство в новом формате, а точнее оно получит форм-фактор раскладушка, где шарниры расположатся по центру корпуса.

Сам экран будет складываться пополам и его диагональ составит 6.7 дюйма. На внешней стороне аппарата расположится дополнительный экран диагональю всего один дюйм. На нем будут отображаться важные уведомления.