Samsung Galaxy Alpha Pro с дизайном Xiaomi Mi Mix Alpha показали на рендерах

Xiaomi в конце сентября представила свой концептуальный смартфон Xiaomi Mix Alpha. Этот аппарат будет выпущен ограниченной партией, а цена одного экземпляра составит 2 800 долларов.

Xiaomi Mix Alpha отличается от всех существующих смартфонов, и в нем установлен экран, который оборачивает смартфон. На тыльной стороне расположена узкая вставка, на которой находится блок камеры.

В целом Xiaomi Mix Alpha можно назвать инновационным смартфонов, который демонстрирует возможности китайской компании.

Подобный аппарат могла бы выпустить и компания Samsung, и то как он мог бы выглядеть продемонстрировано на видео.

Независимый дизайнер на компьютере создал Samsung Galaxy Alpha Pro.

Этот смартфон можно назвать точной копией Xiaomi Mix Alpha, за исключением ряда особенностей, среди которых логотип компании и расположение виртуальных кнопок.

