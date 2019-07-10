Samsung Galaxy A90 получит выдвижную камеру и аккумулятор на 4580 мАч

Флагманский смартфон A-серии будет представлен в версии 4G и 5G, а также аппарат получит большой аккумулятор на 4580 мАч и дисплей 6,7-дюйма.

В основе смартфона Samsung Galaxy A90 будет лежать процессор Snapdragon 855, а в 5G версии установят еще модем Snapdragon X50.

Согласно имеющийся информации, Galaxy A90 проходит под каталожным номером SM-A908N.

Ранее его протестировали в Geekbench и там устройство с процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ в однопоточном режиме набрало 3458 баллов, а в многопоточном – 10852 балла.

По слухам в смартфоне будет выдвижная фронтальная камера и тройная основная с 48 Мп фотодатчиком.