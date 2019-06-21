Samsung Galaxy A90 получит 5G-модем и основную камеру на 32 Мп

Новый смартфон из серии А может оказаться первым среднебюджетным устройством компании, в котором появится поддержка сетей пятого поколения.

Как выяснилось, в Samsung намерены для флагманской версии линейки Galaxy A90 предложить 5G-модем и основную камеру на 32 Мп с дополнительным 8-мегапиксельным датчиком.

Единственное, что пока не совсем понятно, так это будет в устройстве выдвижная селфи-камера, либо это будет камера, расположенная в вырезе.

Если говорить о других характеристиках, то в смартфоне будет процессор Snapdragon 730 или Snapdragon 730G.

Оперативной памяти новинка получит от 6 ГБ, а работать она будет под управлением операционной системы ОС Android 9 Pie с оболочкой One UI.

Еще устройству приписывают аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. О сроках презентации нового Samsung Galaxy A90 информации пока нет.